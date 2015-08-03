Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:0
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
3 авг. 2015, 17:00 МСК
3.08.2015, 17:00 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы