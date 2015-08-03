Матч завершен
Сокол
Саратов
2:0
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
3 авг. 2015, 19:00 МСК
3.08.2015, 19:00 МСК
понедельник
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы