Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
3 авг. 2015, 17:00 МСК
3.08.2015, 17:00 МСК
понедельник
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы