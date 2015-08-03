Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:4
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
3 авг. 2015, 15:00 МСК
3.08.2015, 15:00 МСК
понедельник
Денис Шпилев
Денис Шпилев
Главный Судья
Составы