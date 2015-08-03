Матч завершен
Волгарь
Астрахань
2:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
3 авг. 2015, 20:00 МСК
3.08.2015, 20:00 МСК
понедельник
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы