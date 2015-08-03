Матч завершен
Томь
Томск
1:3
Матч завершен
Арсенал
Тула
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
3 авг. 2015, 16:45 МСК
3.08.2015, 16:45 МСК
понедельник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы