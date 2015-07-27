Матч завершен
Факел
Воронеж
3:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
27 июля 2015, 19:00 МСК
27.07.2015, 19:00 МСК
понедельник
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы