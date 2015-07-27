Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:0
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
27 июля 2015, 19:00 МСК
27.07.2015, 19:00 МСК
понедельник
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы