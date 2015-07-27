Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
27 июля 2015, 17:00 МСК
27.07.2015, 17:00 МСК
понедельник
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы