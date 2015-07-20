Матч завершен
Волгарь
Астрахань
3:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
20 июля 2015, 20:30 МСК
20.07.2015, 20:30 МСК
понедельник
Составы