Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
20 июля 2015, 18:30 МСК
20.07.2015, 18:30 МСК
понедельник
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы