Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
20 июля 2015, 17:00 МСК
20.07.2015, 17:00 МСК
понедельник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы