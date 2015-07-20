Матч завершен
Томь
Томск
2:1
Матч завершен
Байкал
Иркутск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
20 июля 2015, 16:00 МСК
20.07.2015, 16:00 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы