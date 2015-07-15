Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:3
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
15 июля 2015, 17:00 МСК
15.07.2015, 17:00 МСК
среда
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы