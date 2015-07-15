Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
15 июля 2015, 15:30 МСК
15.07.2015, 15:30 МСК
среда
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы