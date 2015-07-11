Матч завершен
Томь
Томск
4:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
11 июля 2015, 14:00 МСК
11.07.2015, 14:00 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы