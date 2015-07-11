Матч завершен
Тюмень
Тюмень
1:2
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
11 июля 2015, 16:00 МСК
11.07.2015, 16:00 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы