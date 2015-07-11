Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
11 июля 2015, 18:30 МСК
11.07.2015, 18:30 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы