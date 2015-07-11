Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
11 июля 2015, 17:00 МСК
11.07.2015, 17:00 МСК
суббота
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы