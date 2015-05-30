Матч завершен
Тосно
Тосно
0:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
30 мая 2015, 14:00 МСК
30.05.2015, 14:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы