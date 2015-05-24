Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
24 мая 2015, 15:00 МСК
24.05.2015, 15:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы