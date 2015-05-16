Матч завершен
Сокол
Саратов
2:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
16 мая 2015, 17:00 МСК
16.05.2015, 17:00 МСК
суббота
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы