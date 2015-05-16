Матч завершен
Томь
Томск
2:2
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
16 мая 2015, 15:00 МСК
16.05.2015, 15:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы