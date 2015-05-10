Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:0
Матч завершен
Химик
Дзержинск
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
10 мая 2015, 15:00 МСК
10.05.2015, 15:00 МСК
воскресенье
Лаша Верулидзе
Лаша Верулидзе
Главный Судья
Составы