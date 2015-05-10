Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
0:5
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
10 мая 2015, 15:00 МСК
10.05.2015, 15:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы