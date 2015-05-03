Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
3 мая 2015, 11:30 МСК
3.05.2015, 11:30 МСК
воскресенье
Сергей Костевич
Сергей Костевич
Главный Судья
Составы