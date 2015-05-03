Матч завершен
Крылья Советов
Самара
1:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
3 мая 2015, 15:00 МСК
3.05.2015, 15:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы