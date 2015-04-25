Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:0
Матч завершен
Тосно
Тосно
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
25 апр. 2015, 16:00 МСК
25.04.2015, 16:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы