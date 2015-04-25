Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:2
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
25 апр. 2015, 14:00 МСК
25.04.2015, 14:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы