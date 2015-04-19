Матч завершен
Томь
Томск
4:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
19 апр. 2015, 11:00 МСК
19.04.2015, 11:00 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы