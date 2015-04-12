Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
12 апр. 2015, 12:00 МСК
12.04.2015, 12:00 МСК
воскресенье
Тимур Арсланбеков
Тимур Арсланбеков
Главный Судья
Составы