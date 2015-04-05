Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:3
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
5 апр. 2015, 13:00 МСК
5.04.2015, 13:00 МСК
воскресенье
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы