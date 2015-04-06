Матч завершен
Сочи
Сочи
0:2
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
6 апр. 2015, 17:30 МСК
6.04.2015, 17:30 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы