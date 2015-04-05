Матч завершен
Химик
Дзержинск
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
5 апр. 2015, 14:00 МСК
5.04.2015, 14:00 МСК
воскресенье
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы