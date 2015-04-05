Матч завершен
Сокол
Саратов
0:2
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
5 апр. 2015, 17:00 МСК
5.04.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы