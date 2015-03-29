Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
29 марта 2015, 16:00 МСК
29.03.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Виталий Рушаков
Виталий Рушаков
Главный Судья
Составы