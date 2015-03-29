Матч завершен
Тосно
Тосно
0:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
29 марта 2015, 15:00 МСК
29.03.2015, 15:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы