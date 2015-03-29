Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
3:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
29 марта 2015, 16:00 МСК
29.03.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы