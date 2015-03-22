Матч завершен
Сокол
Саратов
1:2
Матч завершен
Тосно
Тосно
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
22 марта 2015, 17:00 МСК
22.03.2015, 17:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы