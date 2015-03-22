Матч завершен
Луч
Владивосток
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
22 марта 2015, 9:00 МСК
22.03.2015, 9:00 МСК
воскресенье
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы