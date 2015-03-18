Матч завершен
Томь
Томск
2:1
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
18 марта 2015, 13:00 МСК
18.03.2015, 13:00 МСК
среда
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
Составы