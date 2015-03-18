Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
0:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
18 марта 2015, 18:00 МСК
18.03.2015, 18:00 МСК
среда
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы