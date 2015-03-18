Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
18 марта 2015, 19:00 МСК
18.03.2015, 19:00 МСК
среда
Иван Сараев
Иван Сараев
Главный Судья
Составы