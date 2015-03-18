Матч завершен
Анжи
Махачкала
5:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
18 марта 2015, 19:00 МСК
18.03.2015, 19:00 МСК
среда
Роман Чернов
Роман Чернов
Главный Судья
Составы