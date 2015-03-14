Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
14 марта 2015, 10:30 МСК
14.03.2015, 10:30 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы