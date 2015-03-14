Матч завершен
Химик
Дзержинск
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
14 марта 2015, 14:00 МСК
14.03.2015, 14:00 МСК
суббота
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы