Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
22 нояб. 2014, 13:00 МСК
22.11.2014, 13:00 МСК
суббота
Виталий Рушаков
Виталий Рушаков
Главный Судья
Составы