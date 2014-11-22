Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
22 нояб. 2014, 14:00 МСК
22.11.2014, 14:00 МСК
суббота
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы