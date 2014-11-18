Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
18 нояб. 2014, 14:00 МСК
18.11.2014, 14:00 МСК
вторник
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
Составы