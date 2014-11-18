Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
18 нояб. 2014, 13:00 МСК
18.11.2014, 13:00 МСК
вторник
Роман Чернов
Роман Чернов
Главный Судья
Составы